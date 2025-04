Sieg in Graz reichte noch nicht für das WM-Limit

Dafür unterbot er in mehreren Disziplinen die Normen für die U23-EM, die im Juni in Samorin (Slowakei) stattfindet. Für die WM in Singapur kann man sich noch bis 28. Juni qualifizieren, am Wochenende greift der 20-Jährige in Stockholm wieder an. „Das ist mein Höhepunkt“, ist der SSM-Absolvent motiviert.