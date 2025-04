Quartett läuft 750 Kilometer durch ganz Österreich

Mit dem Zug braucht man fast sieben Stunden, um von Bregenz nach Wien zu gelangen. Im Auto benötigt man für die Strecke quer durch Österreich ein bisschen mehr als sechs Stunden. Eine Gruppe von Läufern will diese Strecke in vier bis fünf Tagen bewältigen – allerdings nicht bequem in einem Fortbewegungsmittel, sondern zu Fuß!