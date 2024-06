Für Salzburgs Wunschspieler muss ein Rekord fallen

Der 21-jährige Grieche spielt für Meister PAOK Thessaloniki und gilt als absoluter Wunderknabe. Griechische Medien berichteten bereits von einem Salzburger Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro plus Boni. Diese Summe soll allerdings nicht ausreichen. Sprich, schon jetzt klar: Wenn Salzburg Konstantelias haben will, muss der Transferrekord (bisher 13 Mille an Saint-Étienne für Mittelfeldmann Lucas Gourna-Douath) fallen.