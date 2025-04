Was aus diesen Fußball-Trainern geworden ist

„Ich vermisse es nicht, an der Seitenlinie zu stehen“, sagt Helmlinger. Das Ziel der Arbeit sei es, so nahe wie möglich an eine Akademie zu kommen und weiterhin viele Spieler vom Nachwuchs in die Kampfmannschaft zu bringen. Das gelingt gut. Zuletzt erzielte mit Raphael Rainer beim 7:2 gegen Röthis am Samstag ein echter „Kuchler Bua“ ein Tor.