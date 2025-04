Letsch: „Dann würde ich das sofort unterschreiben“

Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben dabei schön gespielt“, diese Rückfrage an einen Journalisten ist Teil eines legendären Wut-Interviews des ehemaligen deutschen Innenverteidigers und späteren Weltmeisters Per Mertesacker im Jahr 2014. „Dreckig spielen und gewinnen oder lieber in fußballerischer Schönheit verlieren?“ – diese Frage kann man auch den Bullen stellen. Der knappe 2:1-Sieg gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag stellte unter Beweis: Die Salzburger können wieder dreckig gewinnen!