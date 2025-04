Blitz-Tor des Jokers reichte nicht zum Sieg

Mittersill erwischte den besseren Start. Bereits in der 11. Minute stach Simon Viertler nach einer Ecke zu – ein frühes 0:1 gegen den Spielverlauf. Ein Weckruf, dem Bergheim aber mit Wucht begegnete. Nur zehn Minuten später war wieder alles offen. Nach einem schnell ausgespielten Angriff setzte sich Bergheim im Strafraum durch – und Arnes Mahmuljin traf zum verdienten 1:1. In einer zunehmend hitzig geführten Partie war das Momentum nun bei den Hausherren, die vor allem in Halbzeit eins die besseren Chancen hatten.