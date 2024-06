Landtag: Wortgefechte und Entschuldigungen

Passend dazu ging es in der Aktuellen Stunde um „EU-Förderungen als Motor für Kärntner Zukunftsprojekte“ – das Thema durften die Sozialdemokraten vorschlagen! Ein Umstand, der FP-Abgeordneten Gernot Darmann überhaupt nicht passte: „Unser Themenvorschlag ,Asyl-Chaos: Maßnahmen gegen die importierte Gewalt in Europa‘ wurde zurückgewiesen, weil es sich laut Landtagspräsidenten Rohr um eine Wertung handle“. Mit Kritik an Landtagspräsidenten Rohr wurde nicht gespart: „Wir müssen hier auf eine äußerst fragwürdige und haarsträubende Vorgangsweise hinweisen – so geht man mit einer Opposition nicht um!“ Rohr verteidigte sich: „Ich habe mich an die Geschäftsordnung zu halten, die besagt, dass Negativ-Formulierungen bei Aktuellen Stunden nicht zu akzeptieren sind.“