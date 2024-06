Stell dir vor, es ist EU-Wahl und keiner geht hin

Wo kann man seine EU-Stimme abgeben?

In Tirol sind in allen 277 Gemeinden Wahllokale eingerichtet. Am Wahltag dürfen Wahlberechtigte nur in jenem Wahllokal in ihrer Hauptwohnsitzgemeinde wählen, in der sie auch im Wählerverzeichnis gelistet sind (dort, wo man am Stichtag 26. März 2024 den Hauptwohnsitz gemeldet hat). Allerdings ist mit einer sogenannten „offenen“ Wahlkarte, also einer Wahlkarte, die nicht zugeklebt und/oder bei der die eidesstattliche Erklärung noch nicht unterschrieben wurde, eine Stimmabgabe am Wahltag in jedem Wahllokal in ganz Österreich möglich.