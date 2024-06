„Des Teufels Bad“ als Abräumer beim Filmpreis

Ein ganz besonderer Film ging bei der Jury leider leer aus, konnte aber trotzdem einen wichtigen Preis ergattern: Josef Haders geniales Sittenbild des ländlichen Raums, „Andrea lässt sich scheiden“ mit Birgit Minichmayr in der Hauptrolle, hievte sich über den überwältigenden Publikumszuspruch von rund 175.000 Kinobesuchern alleine in Österreich (300.000 samt Deutschland und Schweiz) in die Ehrenliste und erhielt den Preis als „Publikumsstärkster Kinofilm“, der seit 2020 verliehen wird.