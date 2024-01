„Die Wiener Beisln sind wie eine Zeitmaschine“

Am Anfang standen die melancholisch-schönen Songs von Voodoo Jürgens: „Ich habe seine Texte analysiert und habe ihn mit Fragen dazu gelöchert. Dadurch habe ich ihn als Mensch und Künstler besser verstanden“, so Regisseur Adrian Goiginger, der in vielen „Kaffeehaus-Sitzungen“ mit dem Musiker seinem Film „Rickerl“ über einen erfolglosen Wiener Songschreiber eine Form gegeben hat. Der Film beschwört auch das alte Wien herauf: „Ich wollte ganz bewusst mit den Zeiten spielen, weil auch die Figur des Rickerl sehr nostalgisch ist und ein Stück weit in der Vergangenheit lebt. So haben wir für ihn die Vergangenheit wieder mehr in die Gegenwart geholt. Außerdem sind die Wiener Beisln, die wir im Film oft zeigen, ja oft auch ein bisserl wie eine Zeitmaschine.“