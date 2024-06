Camilla und Charles von ihren Emotionen übermannt

Wie zuletzt bekannt wurde, wird König Charles aber nicht nur rund um den D-Day im Einsatz sein, er wird auch am 15. Juni an seiner Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ teilnehmen. Der an Krebs erkrankte Monarch wird die Parade seiner Gardesoldaten aber nicht wie üblich zu Pferd abnehmen, sondern gemeinsam mit Königin Camilla (76) in einer Kutsche sitzend.