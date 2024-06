Hörl und Horst sichern sich Olympia-Ticket

So lange mussten sie zittern, jetzt ist es endlich fix! Der Saalfeldener Julian Hörl und der Niederösterreicher Alexander Horst werden für Österreich bei den Olympischen Spielen in Paris dabei sein. Die Entscheidung fiel im letzten Quali-Turnier in Ostrava (Tch). Dort war schon vorab klar, dass die Konkurrenten aus Chile (Grimalt/Grimalt) besser abschneiden müssen, als das rot-weiß-rote Team.