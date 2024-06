French Open: Jüngstes Halbfinale seit 16 Jahren

Nach dem verletzungsbedingten Out bei den French Open von Novak Djokovic droht dem Serben nach dem Viertelfinalsieg von Carlos Alcaraz in der Weltrangliste von der Spitze gar der Rückfall auf Rang drei. Jannik Sinner ist virtuell am „Djoker“ schon vorbeigezogen, er trifft am Freitag in Roland Garros auf Alcaraz.