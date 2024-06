Tiefes Schlagloch verärgert Lenker Woche für Woche

Einen Meter lang, bis zu 80 Zentimeter breit und an der tiefsten Stelle beachtliche zehn Zentimeter tief ist das Schlagloch in der Eiskellerstraße – kurz vor der Kreuzung mit der Mantschehofgasse – mittlerweile. Was als kleinerer Fahrbahnschaden vor längerer Zeit begann, entwickelte sich in den vergangenen Wochen zu einem für die Verkehrsteilnehmer nicht ungefährlichen Schlagloch mit Unfallpotenzial.