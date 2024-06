Hochwasser in OÖ: „Die große Gefahr ist gebannt“

Das Hochwasser hielt am Dienstag die Einsatzkräfte in ganz Oberösterreich auf Trab. In den Abendstunden kam dann leichte Entwarnung vom hydrographischen Dienst des Landes: In Linz sei die Spitze des Donaupegels erreicht, in den Nachtstunden sollen die Wasserstände im ganzen Bundesland wieder fallen.