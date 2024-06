Fünf Verletzte nach Frontal-Crash im Burgenland

Unfallverursacher nur leicht verletzt

Der Unfalllenker – er dürfte nach einer Hochzeit in Frankenau auf dem Weg nach Hause gewesen sein – kam mit leichten Blessuren davon. Er wurde ins Krankenhaus Oberpullendorf gebracht. Ein Alkotest ergab: knapp 1,5 Promille im Blut! Zwei Beifahrer – 28 und 29 Jahre alt – erlitten schwere Verletzungen. Sie sind in den Kliniken in Eisenstadt und Wiener Neustadt in der Obhut der Fachärzte.