Kein Geld für Asylwerber? Woran die FPÖ scheitert

In mehreren ausgewählten Asylquartieren Niederösterreichs kommen seit dem 1. Juni bekanntlich Bezahlkarten zum Einsatz. Der Kauf von Alkohol und Tabak soll damit vermieden, die adäquate Nutzung des Steuergelds damit sichergestellt werden. Bereits im Februar war die Bezahlkarte thematisiert und eine Lösung für Juni in Aussicht gestellt worden. Am Dienstag will Innenminister Gerhard Karner bei einem Treffen mit den Bundesländer-Verantwortlichen nun einen weiteren, von Experten des Innenministeriums ausgearbeiteten Vorschlag zum Thema präsentieren. Unabhängig von dem Vorschlag wird auch Oberösterreich im Juli ein Pilotprojekt zur Bezahlkarte starten.