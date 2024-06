Zum Abschied darf das Leben gefeiert werden

Nina Fleisch bringt neben der Musik ihre Einfühlsamkeit für den passenden Ablauf und stimmige Rituale mit ein. „In einer großen Trauer fühlen sich Angehörige oft wie in einem Nebel. Wir unterstützen sie, klarer zu sehen und helfen den Trauernden, ihren eigenen Weg des Abschieds zu finden“, erklärt sie. Gemeinsam mit einem wachsenden Netzwerk an Eventprofis und Locations können so ganz individuelle Verabschiedungen in kurzer Zeit organisiert werden.