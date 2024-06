Beschauliches Plätzchen für hitzigen Kandidaten

Auf die Frage, ob er nicht Angst hat, selbst Opfer einer Messerattacke zu werden, antwortet der blaue Abgeordnete: „Nein. Ich habe jeden Tag so viele unterschiedliche Postings, so viele unterschiedliche negative Reaktionen.“ Er empfinde auf der einen Seite Trauer und Mitgefühl, „aber auf der anderen Seite auch Wut. Und irgendwo muss auch ein Politiker sagen, das geht so nicht, die Leute, die diese Verachtung in sich tragen, sollen verschwinden“.