Rettungswagen krachte in Autos von Fahrzeughändler

Am Freitag gegen 8.30 Uhr dürfte das Fahrzeug, in dem der Fahrer und zwei Sanitäter saßen, auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen sein. In der Liebenauer Hauptstraße kam der Rettungswagen aber ins Schleudern. Er geriet laut Polizei auf den Gehsteig, kippte dort um und krachte dann in Ausstellungs-Autos eines Händlers, einen Laternenmasten und zwei Bäume.