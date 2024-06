„Die Songs sind meine emotionale Zeitkapsel“

Bereits in Kindheitstagen hat er was die Musik betrifft unlöschbar Feuer gefangen: „Mit vier Jahren hatte ich erstmals eine Mini-Gitarre in der Hand. Das hat gleich mein Interesse geweckt“, erzählt ARRIE im Gespräch mit der „Krone“. Schnell wurde für den Klosterneuburger daraus eine E-Gitarre, gefolgt von professionellem Unterricht. „Ich habe gerne die alten Songs von Bruce Springsteen gespielt“, erinnert sich der 19-Jährige.