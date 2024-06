Hohe Kosten! Flugtaxi-Pläne liegen derzeit auf Eis

Aufbau eines Flugnetzes in Südfrankreich

So viel, dass zuletzt mit Lilium und Volocopter zwei Hersteller offenlegten, dass dringend Kapital benötigt wird. Zugleich ließ Lilium wissen, dass man mit Partnern am Aufbau eines Flugnetzes in Südfrankreich arbeitet und man ab 2026 an der Côte d’Azur fliegt.