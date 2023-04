Neues Leben zwischen Hotels und Luxus-Villen

„Ich hätte nicht gewusst, was ich tun sollte“

Keine Mitarbeiter mehr, keine Kunden mehr - das war das Ziel des Gründers von Kunststoffverarbeiter Polytec gewesen, als er im Jahr 2012 damit begann, sich aus dem operativen Geschäft beim Unternehmen in Hörsching zurückzuziehen. Einfach in den Ruhestand zu gehen, war für Huemer aber undenkbar. „Mein Leben hat immer nur aus Arbeit bestanden. Ich hätte nicht gewusst, was ich tun sollte“, sagt der heute 65-Jährige.