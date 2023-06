Ärger über Gewesslers „Hobby der Reichen“-Sager

Der Flughafen Amsterdam kündigte im April an, dass ab 2025 Nachtflüge und Privatflugzeuge Geschichte sein sollen; auf EU-Ebene machen Österreich, Holland und Frankreich gemeinsame Sache und fordern einen gerechten Beitrag der Privatflugbranche für die verursachten Klimaschäden; in der letzten Gemeinderatssitzung in Linz stellte die KPÖ einen Antrag, dass Privatflugzeuge am Airport in Hörsching verboten gehören, was allerdings abgeschmettert wurde ...