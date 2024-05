Trotz Tourette-Syndrom wurde er zum Football-Held

„Wer mir begegnet, der merkt es sofort. Ich habe das Tourette-Syndrom.“ Erstmals spricht Footballer Matthew Daltrey in der Öffentlichkeit über seine Erkrankung. Geboren in Schottland, hat der 27-Jährige das neuro-psychiatrische Leiden nie offiziell diagnostizieren lassen. „Die notwendigen Untersuchungen sind in Schottland sehr teuer. Es ist offensichtlich, und ich brauche kein Papier, auf dem steht, dass ich es habe“, nimmt er es pragmatisch. Dabei sind die sogenannten Tics, also unkontrollierbaren Zuckungen, gerade auf seiner Spielposition eigentlich ein Ausschlussgrund. Matthew steht in der O-Line vor dem Quarterback. Bevor der Ball im Spiel ist, dürfen er und seine Kollegen sich nicht bewegen. Alles, was über Atmen oder Zwinkern hinausgeht, würde mit Raumverlust bestraft werden. „In diesen Sekunden bin ich so konzentriert, dass es einfach nicht passiert.“