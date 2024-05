So soll neues Gesetz Jugendkriminalität eindämmen

Erst belehren, dann strafen

Konkret sollen die Regelbelehrungen so aussehen, dass minderjährige Täter zusammen mit einem Erziehungsberechtigten per Bescheid persönlich bei der Polizei vorgeladen werden. Örtlich zuständig sollen die Behörden in der unmittelbaren Wohnumgebung sein, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Auch wiederholte Ladungen sollen möglich sein. Der Sinn der Belehrungen sei vor allem die Prävention weiterer und zukünftiger Delikte, so Innenminister Karner. Verstöße wie ein Nichterscheinen oder eine Störung könnten laut Karner mit Geldstrafen von 1000 bis 4600 Euro geahndet werden – die „Krone“ berichtete bereits.