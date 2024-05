Traurige Bilanz: Kriminelle werden immer jünger

Doch in der Gruppe der 10- bis unter 14-Jährigen hat sich die Zahl Verdächtiger verdoppelt: 2023 gab es 9730 Angezeigte. Aber auch die Summe angezeigter „großer Jugendlicher“ von 14 bis 18 Jahren ist von 2013 bis 2023 um praktisch ein Drittel explodiert. Hagelte es 2013 noch 24.800 Anzeigen, so wurden im vergangenen Jahr schon 33.442 Jugendliche in der Kriminalstatistik geführt.