Neue Spezialeinheit gegen Jugendkriminalität

Um die Zusammenarbeit der Experten aus den unterschiedlichen Bereichen zu verbessern, will der Landeshauptmann so schnell wie möglich eine Koordinationsstelle im Land Steiermark einrichten. „Ich gehe davon aus, dass ich mich darüber mit unserem Koalitionspartner schnell einigen werden. Denn das oberste Ziel muss sein, Straftaten zu verhindern.“ Drexler hofft mit all diesen Punkten eine breite Debatte über das Strafrecht und das Strafprozessrecht in Österreich anzustoßen.