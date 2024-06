Fällt die Heirat heute ins sprichwörtliche Wasser?

Hochzeitsnacht im Hotel

Die Hochzeitsnacht wird das frisch vermählte Paar dann in einem Wiener Nobelhotel verbringen. Eine große Hochzeitsreise ist danach nicht geplant. „Simone hat nur bis Dienstag frei, außerdem will sie wieder im Garten arbeiten, sie ist ein fleißiges Bienchen“, sagte der Baumeister. So geht es am Sonntag und am Montag lediglich nach Dresden und Leipzig.