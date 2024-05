25.000 Oberösterreicher gelten als „absolut arm“

Innerhalb von nur einem Jahr ist laut Statistik Austria die Zahl der absolut Armen in Oberösterreich auf 25.000 Menschen gestiegen. Das ist ein Zuwachs um 150 Prozent, denn im Jahr 2022 waren 10.000 Menschen davon betroffen. Absolute Armut bedeutet, dass diese Menschen nicht am so genannten „Mindestlebensstandard“ teilnehmen können.