Mittelstand in Nöten: Teuerung belastet Familien

Exakt 4433 Euro im Monat – das ist es, was eine durchschnittliche Familie mit zwei Kindern in Österreich ausgeben muss, um ein angemessenes Leben mit einem Minimum an sozialen und kulturellen Aktivitäten führen zu können. Ausgerechnet wurde das von der ASB Schuldnerberatungen GmbH, Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich, die jährlich sogenannte Referenzbudgets erstellt.