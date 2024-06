„Trennung im Guten“ macht sich für Firma bezahlt

Die Offensive schlägt sich nieder: Ende März beschäftigte das Unternehmen 2820 Mitarbeiter in Österreich, dazu kamen weitere 670 im Ausland. Bis Ende März 2024 will die FACC auf insgesamt 4000 Beschäftigte wachsen. Laut Machtlinger werden heuer insgesamt 450 Mitarbeiter an Bord geholt, die Hälfte in Österreich. Um diese Ziele zu erreichen, sieht man sich auch im Ausland um und setzt auf die Empfehlung von Mitarbeitern, die Freunde und Bekannte vermitteln.