Tirolerin holte beim Jugendredewettbewerb Sieg

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Nicht, wenn man etwas zu sagen hat – und das hat Lana Aleid ganz eindeutig! Sie holt mit kraftvoller, klarer Stimme den ersten Platz beim 71. Bundes-Jugendredewettbewerb nach Tirol. Und das, obwohl Deutsch nicht ihre Muttersprache ist – was für eine Leistung! In der Kategorie „Klassische Rede – Polytechnischer Lehrgang“ brilliert die PTS Telfs-Schülerin mit ihrer Rede „Warteschleife Österreich“. Darin erzählt die 15-Jährige von ihrer Flucht von Syrien nach Tirol in den Jahren 2016/2017, ein einschneidendes und brutales Erlebnis in ihrer Kindheit.