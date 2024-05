Wie oft soll man den Briefkasten leeren?

Seit der Erfindung der elektronischen Post ist der physische Briefkasten in oder vor unseren Häusern zum exklusiven Überbringer schlechter Nachrichten verkommen – seien es nun Rechnungen aller Art, Strafzahlungen für Geschwindigkeitsübertretungen oder versäumte Steuerabgaben, Werbeschriften oder Ankündigungen von Vereinskonzerten. Und hellte in früheren Zeiten zwischen all diesen Hiobsbotschaften noch der eine oder andere handgeschriebene Brief das Empfängergemüt auf oder auch eine Postkarte aus dem Urlaub (sei es nur mit dem Inhalt „Das Wetter ist schön und das Essen gut – Liebe Grüße, Wolfi“), so ist alles Handschriftliche und Persönliche im Briefkasten unserer Tage nicht mehr zu finden.