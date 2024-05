Haftstrafe, weil Mann ein Foto auf Facebook teilte

Ein Klick auf Facebook kommt vielen Österreichern teuer. Sie hatten im Jahr 2021, am Höhepunkt der Corona-Pandemie, das Foto eines Polizisten aus Kärnten geteilt. Ihm wurde in dem Posting unterstellt, bei einer Demo in Innsbruck einen 82-Jährigen zu Boden gerissen zu haben. Der Beamte wollte sich das nicht gefallen lassen.