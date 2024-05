Selbst für die AfD zu rechtsextrem

Am Freitag darf er hingegen laut Ö1 bei der FPÖ-nahen Burschenschaft Aldania in Wien eine Rede halten. Namhafte Wiener Freiheitliche wie Dominik Nepp sind dort Mitglieder. Und dass sie sich bislang von diesem Gastredner nicht distanziert haben, darüber sollte man sein Urteil an der Wahlurne fällen.