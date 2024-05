Weniger Ehen in Salzburg, dafür mehr Geburten

Eingetragene Partnerschaften im Osten populär

Die Zahl der Begründungen eingetragener Partnerschaften stieg in sieben Bundesländern deutlich an – durchwegs in den östlichen und größten Bundesländern, nicht in Salzburg. 31,5 Prozent der insgesamt eingetragenen Partnerschaften wurden von in Wien wohnhaften Paaren begründet.