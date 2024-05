Salzburger findet Trainerjob in der Schweiz

Zuletzt stand er in der zweiten Liga für Liefering an der Seitenlinie. Seit einem Jahr war er allerdings ohne Job. Ab 1. Juli hat er wieder einen neue Aufgabe: Fabio Ingolitsch wird Trainer der U21 des FC Zürich in der Schweiz. Cheftrainer der ersten Mannschaft ist ebenfalls ein Ex-Bulle: Ricardo Moniz war von 2011 bis 2012 in der Mozartstadt tätig.