Tierliebe Schüler bauen neues Heim für Fledermäuse

In der wärmeren Jahreszeit erwachen die Fledermäuse aus ihrem Winterschlaf und suchen sich ein neues Quartier, um dort den Sommer zu verbringen und am helllichten Tag ruhen zu können. In Baden werden sie nun bestimmt fündig. Denn tierliebe Schüler der Volksschule Radetzkystraße bauten nun acht Fledermauskästen, um die Flugakrobaten zu schützen. In Österreich gelten die nachtaktiven Tiere nämlich als gefährdet.