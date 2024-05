Echte Polizei ermittelte am „Polizeiruf 110“-Set

Polizei wegen Fotos von „Leiche“ alarmiert

In der am Sonntag ausgestrahlten Episode geht es um eine verkohlte Leiche, die in einem niedergebrannten Haus gefunden wird. Für den Dreh im Mai vergangenen Jahres hatten Mitarbeiter eine Puppe realitätsgetreu hergerichtet, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte.