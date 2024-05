Klum fühlt sich mit fast 51 nicht wie eine Oma

Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch und doch gibt es da doch etwas, was Heidi nach über 30 Jahren Karriere bereut. „Was ich immer meinen Kindern sage. Habt mehr Spaß! Ich bin sehr schnell, sehr alt geworden, so in meinem Kopf. Ich hab damals einen Wettbewerb gewonnen und fing sehr schnell an zu arbeiten“, sagte sie gegenüber RTL in Monaco.