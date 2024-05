Plötzlich arbeitslos – das sollten Sie nun machen

Sollten Sie gerade von Ihrer Kündigung erfahren haben oder sich bereits in Arbeitslosigkeit befinden, hier ein kleiner Trost: Sie sind nicht alleine! Im April 2024 waren 287.559 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos gemeldet. Ein Anstieg von rund elf Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres ist zwar beträchtlich, aber noch kein Grund für große Ängste. Denn die meisten in die Arbeitslosigkeit geschlitterten Menschen finden bereits nach kurzer Zeit wieder einen Job. Nicht einmal 34.000 Personen (11,8 Prozent) gelten laut AMS als langzeitarbeitslos. In diese Kategorie fällt man nach einem Jahr durchgehender Joblosigkeit.