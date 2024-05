„Salzburg braucht diesen Werbewert nicht“

Wer war Ihr sportliches Vorbild?

Thomas Muster, auch wenn ich selbst nie wirklich Tennis gespielt habe. Wie er sich gequält hat, hat mich fasziniert. Deshalb ist er auch die Nummer eins geworden.

Wer ist Salzburgs größter Sportler aller Zeiten?

Marcel Hirscher, er war eine Ausnahmeerscheinung und ein unheimlicher Tüftler. Er hätte meines Erachtens nach alle Disziplinen beherrschen können.

Welche Sportarten konsumieren Sie?

Fußball, Eishockey und Formel 1. Ich stehe für ein Formel-1-Training um vier in der Früh auf. Wer in der Familie teilt diese Leidenschaft? Meine ältere Tochter! Als Kleinkind hat sie viel Zeit bei Sportveranstaltungen verbracht. Das dürfte ansteckend gewesen sein. Ich war schon zweimal beim Österreich-Ring in Spielberg mit ihr campen. Neben Tausenden Holländern. Mit Schlaf war da nix, aber sonst waren es tolle Erlebnisse.

Welche Sportarten üben Sie selbst aus?

Nach meinem zweiten Meniskuseinriss laufe ich jetzt einmal nicht, sondern bin in Physiotherapie und im Fitnessstudio. Das Laufen ist für mich ein Ausgleich zum Politiker-Dasein. So bleibe ich in Bewegung und halte mich fit. Sonst sind wir viel in den Bergen unterwegs: Skitouren, Bergsteigen, Wandern.

Welcher Fußballmannschaft drücken Sie die Daumen?

In Deutschland ist das für mich Werder Bremen. Die haben immer eine Stabilität gehabt, vor allem beim Personal. In Österreich war ich früher immer ein Tirol-Fan. Jetzt ist es klar, dass ich zu Red Bull Salzburg halte.