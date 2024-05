Stupsen oder Rempeln? | Hang zur Mitte

Stupsen oder Rempeln? Lassen Sie sich gerne „anstupsen“? Kennen Sie „Nudging“? Nein, nie gehört? So ähnlich war es bei der „Krone“-Redaktionsbesprechung, als wir auf das Thema Trinkgeld zu sprechen kamen. Eine heiße Diskussion war rasch entfacht, nachdem einem Kollegen aufgefallen war, dass immer öfter bei Kartenzahlungen bereits fixe Vorschläge für Trinkgeldhöhen angeboten werden. In vielen Tourismusorten sowie in einigen österreichischen Städten wird es so wie im wahrscheinlich berühmtesten österreichischen Gastgarten, im Schweizerhaus im Wiener Prater, gehandhabt. Dort kann der Gast einen selbst gewählten Geldbetrag oder einen Prozentwert der Bestellsumme als Trinkgeld dazubuchen. Diese klare Aufforderung zur Trinkgeldgabe nennen Verhaltensökonomen „Nudging“ – anstupsen. Freilich lässt sich nicht jeder gerne stupsen. Und manche empfinden dieses Stupsen wohl eher als Drängen oder gar Rempeln.