Fix! Rodionov kommt für Bundesliga nach Straßburg

Sebastian Ofner am Sonntag in Paris

„In der Paris-Quali und auch davor in Rom ist’s ja für ihn nicht gut gelaufen – vielleicht kann er hier bei uns in der Einöde ein bisschen den Kopf frei bekommen“, meint Georg Pirkebner, den Manager der Straßburger Bundesliga-Herren. Er hatte ja zu Saisonbeginn mit Rodionov und Österreichs Nummer 1 Sebastian Ofner (er startet in Paris morgen im Hauptfeld, ist heute nicht dabei) zwei absolute Kracher im Kader präsentiert. Sogar Dominic Thiem hätte kommen sollen – aber die Verhandlungen waren früh gescheitert.