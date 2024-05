Jenny Frankl: Katastrophen und Kontrolle

Als Göttin der Liebe verschickt Jenny Frankl aktuell in „Venus und Jupiter“ in Michael Niavaranis „Theater im Park“ Herzen auf der Bühne. Im „Sommernachtstraum“ schlüpft sie in die Rolle des betrunkenen Mondes. „Paradies dringend gesucht“ heißt es für Frankl ab 11. 10. in gleichnamiger Kabarett Simpl-Revue.