„An guten Tagen können wir jede Nation fordern“

Glaube an den Sieg, bitteres Ende

Mit sehenswerten Leistungen haben sich die rot-weiß-roten Eishockey-Cracks in die Herzen der Fans gespielt. Speziell die Leistungen gegen Kanada (7:6-Niederlage n.V.) und Finnland (3:2-Sieg) bleiben nachhaltig in Erinnerung. Bader selbst gibt im Gespräch einen Einblick in die Übergangsphase zwischen den beiden Partien. „Ich habe der Mannschaft schon deutlich gemacht, dass wir Finnland schlagen können“, so der Schweizer, der seit 2016 als Nationaltrainer engagiert ist.



Umso bitterer ist die Tatsache, dass man im letzten Gruppenspiel nicht mehr die nötige Energie aufs Eis gebracht hat. Gegen den Nachzügler und späteren Absteiger der WM setzt es für Österreich eine 2:4-Niederlage – ein Spiel, das Bader Wochen danach auch noch beschäftigt hat. Am Ende überwiegen jedoch die positiven Aspekte.