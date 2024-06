Die Caps haben einen neuen Präsidenten

„Ich möchte, dass man in fünf Jahren sagt: Wow, die haben was auf die Beine gestellt“, erklärte Reiss am Donnerstag und hob die Leistung seines Vorgängers hervor, der Spitzeneishockey in Wien erst ermöglicht hat. „Was Hans gemacht hat, ist einmalig, das zu toppen ist schwierig, deshalb komme ich mit neuen Ideen“, sagte er.