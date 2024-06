Florida fehlt noch ein Sieg zum ersten NHL-Titel

Oilers brauchen Wunder

Die Oilers um ihre Stürmerstars Connor McDavid und Leon Draisaitl benötigen nun ein größeres Wunder, um erstmals seit 1990 und zum sechsten Mal insgesamt den Stanley Cup in die Höhe zu stemmen. In der Geschichte der NHL gelang es einzig den Toronto Maple Leafs im Jahr 1942, nach einem 0:3 in der Serie noch zu triumphieren. 27 Mal siegte jenes Team, das die ersten drei Spiele zu seinen Gunsten entschieden hatte. Einen Sweep (4:0-Sieg) gab es in einem Stanley-Cup-Final zuletzt 1998.