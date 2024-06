Die Anzugträger fahren mit YouTube-Song zur EURO

Ex-Bundesliga-Spieler sind auch dabei

Und die Red Hot Austrian Fans sind vom Fach. Die Mitglieder Christian „Bobby“ Schilcher (LASK) und Alexander Hartl (Vorwärts Steyr) haben einst sogar in der Bundesliga gekickt. Andere Anzugträger, die alle um die 50 Jahre alt sind, spielten Regional- und Landesliga. Alle freuen sich schon riesig auf ihre Deutschland-Reise. Wolfmayr erzählt: „Ein Teil von uns fährt nach dem Auftaktmatch gegen Frankreich in Düsseldorf noch für zwei Tage an die Nordsee, ehe wir dann sechs Nächte in Berlin sind. Wir werden bei den drei Vorrundenspielen gegen Frankreich, Polen und Holland mit den anderen Fanclubs für viel Stimmung sorgen. Die Gruppe ist natürlich schwer, aber alle auf dem Rasen und alle auf der Tribüne werden sich voll reintigern.“